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Haberler İzmir İzmir'de yıkılan binalara ilişkin gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi

'de yıkılan binalara ilişkin gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika... 'deki şiddetli depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A., "Kolonları kaydıranlar suçlu" dedi.

İzmir'de yıkılan binalara ilişkin gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi

05.11.2020, 08:45 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020,10:01

Seferihisar açıklarında geçen cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi Ş.A, fenni mesul O.A., Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ., Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki marketin sahibi R.Y., market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B., Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A., Doğanlar Apartmanı'nın müteahhidi Ç.D., Rızabey Apartmanı'nın müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alındı.

'KOLONLARI KAYDIRANLAR SORUMLU'
Emniyete götürülen şüphelilerin hepsinin benzer şeyler söylediği, "Biz zamanın kurallarına uygun şekilde yaptık. Daha sonrasında bunları denetlemeyenler sorumlu" dediği öğrenildi. Şüpheliler, saat 09.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Yağcıoğlu Apartmanı Müteahhiti Ş.A. adliyeye sevki sırasında, "Söyleyecek bir şey yok, biz suçsuzuz. Kolonları kaydıranlar sorumlu" dedi.

TABURCU OLUNCA GÖZALTINA ALINACAK
Rahatsızlığı nedeniyle hastanede bulunan yıkılan Emrah Apartmanı'nın müteahhidi Hayati Uzun ve oğlu Bora Uzun'un da tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Binanın müteahhidi Hayati Uzun'un, 1992 yılında Erzincan depreminde torunu Emrah Uzun'u kaybettikten sonra İzmir'in Bayraklı ilçesine taşınıp bu binayı yaptırdığı, torununu ismini de binaya verdiği ortaya çıkmıştı. Hayati Uzun bu depremde de gelini Rabia Uzun ve 2 torununu kaybetti.

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