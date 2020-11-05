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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'deki deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapanlara operasyon: 12 şüpheli yakalandı

Son dakika: 'deki ile ilgili provokatif paylaşım yapanlara operasyon: 12 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre, ‘deki depremle ilgili siteleri üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika: İzmir'deki deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapanlara operasyon: 12 şüpheli yakalandı

SABAH

05.11.2020, 15:31 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020,15:35

İzmir'deki depremle ilgili sosyal medya siteleri üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya siteleri üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan 12 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

Haklarında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçu işledikleri gerekçesiyle adli işlem yapılan şüphelilerden 8'i serbest bırakıldı. İki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. İki şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Dört kişi hakkında da suç duyurusunda bulundu.

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