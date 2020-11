ABD seçimleri ortada kaldı

Biden, posta yolu ile gönderilen oylar sayesinde öne geçti. Halihazırda Biden 243, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Başkan Donald Trump ise 214 delege sayısına ulaştı. Delege sayısı 270 olan kazanacak. Tablo her ne kadar Biden'ın lehine dönmüş gibi gözükse de aslında iki aday da Beyaz Saray'a aynı uzaklıkta.



4 EYALET MAHKEMEDE

Tüm dünyanın kilitlendiği tarihi seçimde şu an oy sayımının tamamlanmadığı 5 eyalet ile tartışmaların sürdüğü bazı eyaletler kaldı. Trump'ın, sayımların tamamlanmadığı ve önde götürdüğü eyaletleri (Georgia, North Caroline, Pensilvanya, Alaska) alması durumunda tek kilit eyalet ise Biden'ın önde götürdüğü Nevada olarak gösteriliyor.



HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Nevada'da yerel saat ile Perşembe 11.00'a kadar yeni veri açıklamayacağı duyuruldu. Trump yönetimi Wisconsin, Georgia, Pennsylvania ve Michigan'da sonuçları ve oy sayımlarını mahkemeye götürüyor. Sonuçlar halkı da sokağa dökmüş durumda. Birçok eyalette sokağa inen protestocular sayımın devam etmesini istedi. Trump ise attığı 'STOP THE COUNT!' (Saymayı bırak) tweetiyle sayımın durdurulmasını istedi.