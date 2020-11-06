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seçimleri ortada kaldı

'de 3 Kasım'da düzenlenen 59'uncu başkanlık düğümü çözülemedi. Sonuçların hala açıklanmadığı seçimi delege sayısında önde olan Demokrat Parti adayı 'ın kazandığı yorumları yapılırken, sonuçları yargıya taşıyacağını açıklayan mevcut Başkan 'ın da hala kazanma şansının olduğu değerlendiriliyor.

ABD seçimleri ortada kaldı
Giriş Tarihi: 6.11.2020

Biden, posta yolu ile gönderilen oylar sayesinde öne geçti. Halihazırda Biden 243, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Başkan Donald Trump ise 214 delege sayısına ulaştı. Delege sayısı 270 olan kazanacak. Tablo her ne kadar Biden'ın lehine dönmüş gibi gözükse de aslında iki aday da Beyaz Saray'a aynı uzaklıkta.

4 EYALET MAHKEMEDE
Tüm dünyanın kilitlendiği tarihi seçimde şu an oy sayımının tamamlanmadığı 5 eyalet ile tartışmaların sürdüğü bazı eyaletler kaldı. Trump'ın, sayımların tamamlanmadığı ve önde götürdüğü eyaletleri (Georgia, North Caroline, Pensilvanya, Alaska) alması durumunda tek kilit eyalet ise Biden'ın önde götürdüğü Nevada olarak gösteriliyor.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Nevada'da yerel saat ile Perşembe 11.00'a kadar yeni veri açıklamayacağı duyuruldu. Trump yönetimi Wisconsin, Georgia, Pennsylvania ve Michigan'da sonuçları ve oy sayımlarını mahkemeye götürüyor. Sonuçlar halkı da sokağa dökmüş durumda. Birçok eyalette sokağa inen protestocular sayımın devam etmesini istedi. Trump ise attığı 'STOP THE COUNT!' (Saymayı bırak) tweetiyle sayımın durdurulmasını istedi.

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