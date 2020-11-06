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Haberler İzmir Ali’nin kumbarasından sadece “iyilik” çıktı

Ali’nin kumbarasından sadece “iyilik” çıktı

Ali’nin kumbarasından sadece “iyilik” çıktı
Giriş Tarihi: 6.11.2020

AYDIN'IN Bozdoğan ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Ali Hışır, deprem sonrası İzmir'de ortaya çıkan görüntülerden etkilenerek örnek bir davranışta bulundu. Kumbarasını yanına alarak Bozdoğan Kaymakamı Soner Divril'i ziyaret eden küçük Ali, kumbarada biriktirdiği paraları depremzedelere bağışlamak istediğini söyledi. Kaymakam Divril, gıda desteğinde bulunmak isteyen minik öğrencinin parasını teslim alırken duyarlı davranışından dolayı küçük çocuğa teşekkür etti.

KAZIM YÖRÜKCE

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