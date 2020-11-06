Bakan Kurum'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, "12 binanın yıkım işlemi tamamlandı. Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler. 4 bin yeni konut inşa ediyoruz. Yeni konut projesine bir ay içinde başlıyoruz" dedi.

Bakan Kurum, "Hasar tespit çalışmalarımıza giden arkadaşlarımız vatandaşlarımızı detaylı şekilde bilgilendiriyorlar. Ancak apartmanında olmayan vatandaşlarımız da hasar tespitlerini, hasartespit.cbc.gov.tr adresinden öğrenebilirler." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;

"TALEPLERİNİ KOORDİNASYON OFİSLERİNE İLETEBİLİRLER"

"Binalara ilişkin yıkım sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın taşınmasını sağlayıp riskli binaların yıkılma sürecini yürütüyoruz. İzmir kardeşlerimize çağrıda bulunmak istersek; enkaz altında sürekli onlarla beraberiz. Acılarını, mutluluklarını yaşıyoruz. Gördüklerini, eksik olduğunu düşündüklerini ya da taleplerini, muhtarlıklardaki koordinasyon ofislerine ihtiyaçlarını taleplerini gönderebilirler, iletebilirler. Anında ihtiyaçları karşılamak üzere afet ve koordinasyon merkezimiz çalışıyor.

"SAHADA 7 BİN 129 PERSONELİMİZ VAR"

Burada hep birlikte valimiz, milletvekillerimizle birlikte istişare toplantısı yaptık. İzmir'in dönüşümünü, şu ana kadar yaptığımız yapacağımız işleri hep birlikte istişare ettik. Sahada 7 bin 129 personelimiz; enkaz kaldırma, sağlık hizmetleri, barınma-teknik hizmetleri faaliyetlerini yürütmektedirler.

"2508 AZ HASARLI, 338 ORTA HASARLI BİNAMIZ VAR"

12 hasarlı binanın yıkımını tamamladık. Salı günü hedefimiz tüm İzmir genelinde çalışmaları tamamlamaktır. 2508 az hasarlı, 338 de orta hasarlı binamız var. Hızlı şekilde ağır hasarlı binaların yıkım sürecini yürütüyoruz.

HASAR TESPİTLERİNİ O SİTEDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Hasar tespit çalışmalarımıza giden arkadaşlarımız vatandaşlarımızı detaylı şekilde bilgilendiriyorlar. Ancak apartmanında olmayan vatandaşlarımız da hasar tespitlerini, hasartespit.cbc.gov.tr adresinden öğrenebilirler.

"AZ HASARLI VE HASARSIZ OLANLAR BİNALARINA GİREBİLİR"

Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Orta hasarlı binalara ilişkin güçlendirme yapmak zorundayız. Bu konuyu da bugün istişare ettik. orta hasarlı binalarda oturan vatandaşlarımız binalarını bir yıl içinde güçlendirmek durumundalar. Buna ilişkin belediyemizin, bakanlığımızın verebileceği her türlü desteği vermeye hazırız.

"BİN 312 KONTEYNERLİK İKİ AYRI KENT KURULACAK"

4 bin konut inşa edilecek, proje 1 ay içinde başlayacak. Tsunamiden etkilenenlere 1 milyon 904 bin TL ödeme yapıldı. Toplamda bin 312 konteynerlik iki ayrı kent kurulacak. Çadır kentlerde, içinde Kovid-19 testi dahi yaptırılabilecek polikliniklerimiz kurulmuş durumdadır."









BÖLGEDE 7 GÜN BOYUNCA YAĞIŞ BEKLEMİYORUZ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de şu ifadeleri kullandı:

Bundan sonraki süreç yaraların sarılması.

Bölgede 7 gün boyunca yağış beklemiyoruz.

İZMİR DEPREMİ

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan, AFAD'ın 6,6, Kandilli'nin 6,9 büyüklüğünde açıkladığı depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 114 kişi yaşamını yitirdi, 1035 kişi yaralandı.