Bu neyin kafası!

İzmir'de geçtiğimiz cuma yaşanan 6.6 büyüğündeki depremde 114 kişi yaşamını yitirirken kentteki 3 belediye başkanından çok konuşulacak skandallar geldi. CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın daha arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü pazar akşamı Kordon'da keyif yaptıkları ortaya çıkarken benzer bir durumun da Çiğli'de yaşandığı belirlendi.





BORNOVALI CAN, İDUĞ HEYKEL DERDİNDE

İzmir'deki depremde Bayraklı'nın yanı sıra Bornova'da da çok sayıda binada ağır hasar oluştu. Yüzlerce kişi çadırkentlerde yaşamaya başladı. CHP'li Bornova Belediyesi ise ilçede yüzlerce kişi mağdurken Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Heykeli'ni kaldırttı. Belediye sosyal medya adresinden ise, kaldırılan Atatürk Heykeli'nin yerine 10 Kasım'da "daha büyük" ve "daha heybetli" bir Atatürk heykelinin açılışını yapacaklarını açıkladı. Belediyenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet Meydanımızı, en değerli mücevherimiz Ata'mızın daha büyük ve daha heybetli bir heykeli ile taçlandırıyoruz. Açılışını Ata'mızı saygı ve minnetle andığımız 10 Kasım'da yapacağız" ifadeleri kullanıldı. Bornova Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya vatandaşlar tepki gösterdi. Yoğun eleştiriler üzerine belediyenin resmi hesabından ilgili tweet kaldırıldı. Depremzedelere ayrılması gereken işgücü ve zamanın bu gibi faaliyetlerle harcanmaması gerektiğini belirten vatandaşlar, Bornova Belediyesi'nin depremin etkilerini silmeye odaklanması gerektiğini söyledi.





GÜMRÜKÇÜ'NÜN BAR KEYFİ

İlçesinde çok sayıda bina hasar gören Çiğli Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Utku Gümrükçü'nün yine arama kurtarma faali-yetlerinin sürdüğü Salı akşamı Gül Sokak'ta bir barda keyif yaptığı öne sürüldü. Güm-rükçü'nün bir barda içkisini yudumlar-ken çekilmiş fotoğrafı whatsapp hatlarında dolaşmaya başladı.





CENAZE HİZMETLERİNE YÖNLENDİRDİ

Deprem nedeniyle İzmir Karşıyaka'da da birçok binada hasar oluşurken Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ilginç bir icraata imza attı. Tugay, "Oturduğum apartmanın 30 yıllık temelinin sağlamlığını nasıl anlayacağız, yıkılınca canlar gidince mi acaba?" şeklinde paylaşım yapan vatandaşa skandal bir cevap veren Tugay, vatandaşı Büyükşehir'in cenaze işlemleri hattı olan Alo 188'e yönlendirdi. Tugay, "Binanızın ve temelinin sağlamlığını anlamak için Alo 188'i arayacaksınız. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bir kayıt oluşturacaksınız. Onlar binanızın depreme dayanıklılık testlerinin yapılması konusunda size yardımcı olacaklar. Bu konuda görev ve sorumluluk bakanlığa ait. Biz içinde bulunduğumuz şartlarda acil değerlendirme gereken durumlar için ön değerlendirme yapıyor, çok sorunlu ve zorunlu durumlarda inisiyatif alıyoruz" ifadelerini kullandı. Tugay'ın bu mesajı ile ilgili "Belki Alo 188'i yanlışlıkla söylemiş olabilir ama bu olaya ne kadar yabancı olduğunu gösteriyor" yorumları yapıldı.