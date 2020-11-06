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Haberler İzmir Çadırdaki vatandaşa maske ve dezenfektan

Çadırdaki vatandaşa maske ve dezenfektan

Çadırdaki vatandaşa maske ve dezenfektan
Giriş Tarihi: 6.11.2020

TIBBİ Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Egeder Başkanı Onur Akgün, deprem sonrası Tıbbi Cihaz Sivil Toplum kuruluşlarıyla başlattıkları yardım kampanyası kapsamında bölgede 1 milyonu aşkın maske, 100 bin litre dezenfektan ve binlerce ıslak mendil ile vücut temizleme havlusu dağıtımı yapıldığını açıkladı.

TOLGA TEKİN

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