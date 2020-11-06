Çadırdaki vatandaşa maske ve dezenfektan

TIBBİ Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Egeder Başkanı Onur Akgün, deprem sonrası Tıbbi Cihaz Sivil Toplum kuruluşlarıyla başlattıkları yardım kampanyası kapsamında bölgede 1 milyonu aşkın maske, 100 bin litre dezenfektan ve binlerce ıslak mendil ile vücut temizleme havlusu dağıtımı yapıldığını açıkladı.

TOLGA TEKİN