TIBBİ Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Egeder Başkanı Onur Akgün, deprem sonrası Tıbbi Cihaz Sivil Toplum kuruluşlarıyla başlattıkları yardım kampanyası kapsamında bölgede 1 milyonu aşkın maske, 100 bin litre dezenfektan ve binlerce ıslak mendil ile vücut temizleme havlusu dağıtımı yapıldığını açıkladı.
TOLGA TEKİN
Çadırdaki vatandaşa maske ve dezenfektan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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