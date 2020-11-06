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Haberler İzmir Deprem olunca Çeşme’ye akın ettiler

olunca ’ye akın ettiler

Deprem olunca Çeşme’ye akın ettiler
Giriş Tarihi: 6.11.2020

İZMİR'İ vuran 6.9 depremin ardından Çeşme'de yazlığı bulunan İzmirliler ilçeye kaçtı. İlçenin nüfusu hafta sonu 400 bini buldu. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Kış nüfusumuz 44 bin. Ancak şu an 250 bin civarında. Depremden sonra hemşerilerimiz buraya geldi. Herhangi bir eksikliğimiz yok. Vatandaşlarımızdan birinci ikametgahlarını Çeşme'ye almalarını istiyoruz" dedi.

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