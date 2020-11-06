Eşyalar taşındı

İzmir'in depremden en çok etkilenen ilçesi Bayraklı'da arama ve kurtarma çalışmalarında sona gelindi. Sabah saatlerinde ağır hasarlı ve girilmesi yasak binalarda yaşayan vatandaşların özel eşyalarını almaları için 15 dakika müsaade verildi.

SADECE ÖZEL EŞYALAR

Nakliye araçlarının doldurduğu bölgede vatandaşlar hızla eşyalarını alarak binaları terk etmeye çabaladı. Bu sırada binalarda yaşanan tehlikeli durum nedeniyle eşya toplama işlemi polis ekiplerince durdurularak binaların önü tekrar şeritlendi. Bayraklı'da üç gün içerisinde yıkım kararı verilen Cambazoğlu sitesinin sahiplerinden Gülbeyaz Cambaz, "Benim burada ayrıca kırtasiye dükkanım vardı. Sabah saatlerinde bize eşyalarımızı alabilmek için 15 dakika müsaade verildi. Binalara kapıdan giremediğimiz için asansörlü nakliye araçlarıyla binaya girerek eşyalarımızı almaya çalıştık. Sadece özel eşyalarımızı almamıza müsaade edildi" ifadelerini kullandı.





AŞIRI HAREKETLİLİK YAŞANDI

Hayati Bey Apartmanı'nda görevli olan Nasrin Atmaca ise, "Bizim çok eşyamız olmadığı için dün gece saatlerinde eşyalarımızın çoğunu çıkarmıştık. Bugün burada müsaade edilince nakliye araçları doldu. İnsanlar eşyalarını almak için çabaladı. Fakat aşırı hareketlilik sonucu tehlikeli durum oluşunca binalara giriş tekrar yasaklandı" diye konuştu.

Mert ALPDÜNDAR