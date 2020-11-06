Haskonyalı ailesinden örnek davranış

İzmir'de depremde en çok zarar gören Bayraklı ve Bornova'da devam eden yardımlaşma ve dayanışma seferberliği duygulandırdı. Depremde mağdur olanlara destek yağmuru tüm hızıyla sürerken Haskonyalı Seferihisar ailesi de depremin en çok hissedildiği Bayraklı ve Bornova'da evleri zarar gören vatandaşlara gıda yardımında bulundu. Depremzedelere ve arama kurtarma ekiplerine gıda paketleri dağıtan aile bireyleri, "Haskonyalı Seferihisar ailesi olarak Bayraklı ve Bornova'da depremde zarar gören tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Dayanışma ruhuyla bu zor sürecin üstesinden birlikte geleceğiz" dedi.