İş dünyası kolları sıvadı

Enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının son bulmasının ardından dün İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ege Genç İş İnsanları Derneği, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in katılımı ile İzmir Ticaret Odası'nda 'Birlikten İzmir doğar' sloganı ile basın açıklaması düzenledi.



KONUT DERDİ KALMASIN

TOPLANTIDA konuşan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, depremde evini kaybeden vatandaşlar için konut yapılacağını duyurdu. Özgener, "Deprem hep birlikte mücadele etmemiz gereken, bilimsel verilerle değerlendirmemiz gereken bir tehlike. Bu yaraları birlikte sarmalıyız. Çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Bizler İzmirli işadamları olarak bu acıların yaşanmaması için birlikten İzmir doğar diyoruz. Yenilenmiş bir kent yaratmak için harekete geçiyoruz. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız bir de ev sorunu yaşamasın diye harekete geçtik. 'Birlikten İzmir Doğar' kapsamında kendilerini en kısa sürede ev sahibi yapacağız. Her türlü katkıya hazırız. Bu kampanyanın örnek olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



BİRLİKTEN İZMİR DOĞAR HESAP NUMARALARI

TÜRKİYE İŞ BANKASI İZMİR ŞUBESİ (3400) TR06 0006 4000 0013 4003 5035 01

HALKBANK İZMİR ŞUBESİ (430) TR82 0001 2009 4300 0016 3412 72

VAKIFBANK KORDON ŞUBESİ (440) TR51 0001 50015800 7312 275 33

ZİRAAT BANKASI İZMİR ŞUBESİ (137) TR17 0001 0001 3700 3500 3550 01



11,5 MİLYON TL TOPLANDI

KAMPANYANIN geldiği son durumu açıklayan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise "Depreme maalesef hazırlıksız olduğumuz ortamlarla mağlup oluyoruz. Eksik malzemeler ile yapılan binaların sonucunu gördük. İzmir'in genel yapı stokuna baktığımızda, yeni yapılar haricinde 99 depreminden önce yapıldığı gerçeği ile karşı karşıyayız. Şu anda öncelikle mevcut binalara oturma raporu verilmesi gerektiğini düşüyorum. Burada bakanlık ve yerel yöneticilere görev düşüyor. Bu depremi 4.5 milyonluk bir şehirde bu kadar az bir hasarla atlatmış olmamız şans. Bizim STK'lar ile odalar olarak 500 bin TL koyarak 1,5 milyon koyarak başladık ve Aliağa Organize Sanayi Sitesi'nden de 10 milyon TL'lik katkı geldi şimdiden. Bu bağışlarla bir an önce inşaatı başlatmak istiyoruz" dedi. Yeniden söz alan İZTO Başkanı Özgener, "Bu fikir bizde oluştuğunda bu fikri Valimizle paylaştık ve kendisi tüm sıcaklığı ile bizleri cesaretlendirdi ve hemen izin onay raporunu bize yolladı" dedi.



OKULU OLAN KONUTLAR

KONUT yapılacak arsayı Başkan Erdoğan'ın ücretsiz tahsis ettiğini söyleyen EİB Başkanı Jak Eskinazi de, "Projemizin arsasını ücretsiz sağlayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. İçinde okulu da bulunan deprem konutlarını yapacağız. Biz de birlik olarak bu kampanyaya katılıyoruz. Tüm vatandaşlar bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.



'DEVLET EN KISA SÜREDE ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞIYOR'

İzmirli iş insanlarına teşekkür eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "114 vatandaşımızı kaybettik. Bu tür hadiseler şehirlerin olduğu gibi milletlerin de tarihinde millet şuuru sağlamak için milat oluyor. Depremin olduğu andan itibaren millet olarak herkesin yüreği İzmir'de attı. Tek yürek, tek vücut olduk. Çok sayıda bina hasarlı ve acil yıkılması gerekiyor. Bir taraftan da yaraları sarmaya çalışıyoruz. Uzun vadede kalıcı konutlar yapılması için çalışılıyor. İzmirli iş insanlarımız özellikle depremde ailesinden bir ferdini kaybedenlere kalıcı konut hibe etmek istediklerini söyledikler. Devletimiz hem kısa süreli çözümler üretiyor, hem de uzun süreli kalıcı konut yapma konusunda çalışmalar yürütüyor ancak İzmirli iş insanlarımızın inisiyatif alması ve İzmirlilerin yaralarını sarmaya çalışması çok anlamlıy. Yapılaması gereken ne varsa hemen yaptık. Rezerv alanlarından birini kendilerine vereceğimizi söyledik. Bu sinerjiyi korumak lazım" dedi.

Mert ALPDÜNDAR