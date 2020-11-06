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İzmir'de Bakanlar Kurum ve Pakdemirli'nin katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla İzmir depremiyle ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.