İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda, deprem sonrası yürütülen ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve diğer ilgililer katıldı.
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İzmir'de Bakanlar Kurum ve Pakdemirli'nin katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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