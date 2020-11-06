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Haberler İzmir İzmir'de Bakanlar Kurum ve Pakdemirli'nin katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldı

'de Bakanlar Kurum ve Pakdemirli'nin katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla depremiyle ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

İzmir'de Bakanlar Kurum ve Pakdemirli'nin katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldı

AA

06.11.2020, 11:19

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda, deprem sonrası yürütülen ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

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