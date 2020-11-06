İzmir’de mesai saatleri değişti

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger idaresinde gerçekleşen İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında önemli kararlar alındı. Kentte bir yandan depremin yaraları salınırken diğer yandan korona virüs salgınıyla mücadelede devam ediyor. İL Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan kararları kamuoyuyla paylaşan İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06.00'dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06.00-15.00, 06.30-15.30, 07.00-16.00, 07.30- 16.30, 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00 vb. mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesine karar verilmiştir" denildi.

VALİ KÖŞGER'DEN UYARI

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte artan salgın hakkında konuştu. Köşger "Deprem anında panik yaşandı oldu ve bitti. Ancak bundan sonra dikkat etsinler. Vatandaşlarımızın bazılarında yanlış kanaatler var. Yani 'virüs mutasyon geçirdi, öldürücülüğü azaldı' diye. Bu kesinlikle doğru değil. İzmir'de her gün 7-8 kişi vefat ediyor" ifadelerini kullandı.