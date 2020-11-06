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Haberler İzmir İzmir'e depremden etkilenen vatandaşlar için 10 milyon lira daha kaynak gönderildi

'e depremden etkilenen vatandaşlar için 10 milyon lira daha kaynak gönderildi

Aile, Çalışma ve , depremden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için ve () bugün itibarıyla 10 milyon lira daha kaynak aktarıldığını, böylelikle aktarılan toplam kaynağın 20 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

İzmir'e depremden etkilenen vatandaşlar için 10 milyon lira daha kaynak gönderildi

06.11.2020, 15:32

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, depremden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için İzmir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) bugün itibarıyla 10 milyon lira daha kaynak aktarıldığını, böylelikle aktarılan toplam kaynağın 20 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, İzmir'de yaşanan depremin ardından bölgedeki SYDV'lere 10 milyon lira kaynak aktarımında bulunduklarını anımsattı.

Selçuk, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının giderilmesi için İzmir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bugün 10 milyon lira daha kaynak aktarımında bulunduk. Böylelikle deprem sonrası bölgeye aktardığımız toplam kaynak 20 milyon liraya ulaştı." bilgisini paylaştı.

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