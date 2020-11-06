Kılıçdaroğlu’na jet yalanlama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'na operasyon yapıldığı ve partiden ayrılan isimlerin finanse edildiğine yönelik iddiaları, 24 saat geçmeden yalanlandı. CHP'nin eski Yalova Milletvekili ve Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce, kendisini partiye operasyon çekmekle suçlayan Kılıçdaroğlu'na "Kanıtın varsa ortaya koy" dedi. CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sevigen ise "Kimseye iftira atamazsınız. Elinizde belge varsa bunu açıklayın" diyerek CHP liderine meydan okudu.