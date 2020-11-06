Son dakika: İzmir Seferihisar açıklarında deprem

AFAD'ın geçtiği veriye göre saat 18.31'de İzmir'in Seferihisar açıklarında 7 kilometre derinliğinde ve 3.8 büyklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, İzmir'in Seferihisar ilçesinin açıklarında saat 18:31:09'da bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın geçtiği veriye göre saat 18.31'de İzmir'in Seferihisar açıklarında 7 kilometre derinliğinde ve 3.8 büyklüğünde bir deprem meydana geldi.
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