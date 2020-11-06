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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de bir hafta daha uzaktan eğitim devam edecek

Son dakika: 'de bir hafta daha devam edecek

Bakanı Ziya Selçuk: "'de eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." dedi.

Son dakika: İzmir'de bir hafta daha uzaktan eğitim devam edecek

06.11.2020, 17:59 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020,18:17

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." dedi.

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