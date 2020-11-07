İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekim ayı içerisinde aralarında Menemen ilçesinde kılık değiştirerek 10 yıldır firari olan ve kasten adam öldürme suçundan aranan A.İ.G., başkalarına ait kredi ve banka kartlarını kullanan V.G., Karaburun ilçesinde yağma suçundan aranan V.I., Menderes ilçesinde dolandırıcılık suçundan araması bulunan İ.M.Ç., cinsel taciz suçundan araması bulunan M.F., Beydağ ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan S.Y., Selçuk ilçesinde resmi belgede sahtecilik suçundan aranan V.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 871 şahıs yakalandı.İzmir depreminde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı kamerada Vali Köşger'den, deprem mağdurlarına kira ve taşınma için komisyonlara başvuru çağrısı
Aranan suçlular jandarmadan kaçamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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