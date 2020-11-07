Haberler İzmir Aranan suçlular jandarmadan kaçamadı

Aranan suçlular jandarmadan kaçamadı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde en çok suç işlenen ilçe ve bölgelerin analizi yapılarak nitelikli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması ve asayiş uygulamaları kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Ekim ayı içerisinde araması bulunan 871 kişi yakalandı.