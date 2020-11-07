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Haberler İzmir Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu 5 gözaltı

merkezli 4 ilde operasyonu 5 gözaltı

Son dakika... merkezli 4 ilde, 'ye yönelik düzenlenen operasyonda, mahrem yapılanması içinde olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu 5 gözaltı

07.11.2020, 09:19

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Savcılık tarafından şüpheliler hakkında gözaltı kararının alınmasının ardından Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları tarafından Balıkesir merkezli İstanbul, İzmir ve Van illerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütünün mahrem yapılanması içinde olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

DHA

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