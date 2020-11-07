Büyükşehir’den dönüşüm fiyaskosu

İzmir, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle büyük yara alırken Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşümde büyük bir fiyaskoya imza attığı ortaya çıktı. Rakamlar belediyenin 8 yılda bu konuda ancak bir arpa boyu yol alamadığını ortaya koyuyor. Belediye kentsel dönüşümde sadece 1000 konut üretebildi. İzmir'in bu hızla ilerlenirse kentsel dönüşümünü 30 yıldan fazla bir sürede ancak tamamlayacağı hesaplanıyor.

İZİN VERİLMİYOR DEDİLER

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ve o dönemki CHP yöneticileri 2012 yılı öncesi sürekli "İzmir'de kentsel dönüşüm yapmak istiyoruz ancak hükümet izin vermiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm için istediği izinler Hükümet tarafından verilmiyor" diye propaganda yaptı. Belediyenin kentsel dönüşüm yapmak istemesine rağmen elinin kolunun bağlandığı algısı oluşturulmaya çalışıldı. Ancak istenen izinler 2012 yılında verildi.

SADECE 1000 KONUT YAPILDI

ANCAK Kocaoğlu ve kendisinden görevi 1.5 yıl önce devralan yeni Başkan Tunç Soyer, kentsel dönüşüme bir türlü gereken ağırlığı veremedi. 7 bölge için belirlenen 35 bin konutu dönüştürme hedefine rağmen 8 yılda sadece 1000 civarında konut üretilebildi. Üstelik bu rakamın bir kısmını da binalardaki işyerleri oluşturdu. 2019 yılı kesin hesap tablosuna göre ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı sadece 13 milyon 915 bin TL harcadı. Bunun afete maruz bölgelerin tahliyesi için ayrılan kısmı 101 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırılmaya ayrılan kısmı ise 2 milyon TL oldu.

27 MİLYON BÜTÇE AYRILDI

TABLO böyleyken Büyükşehir'in bu yıl kentsel dönüşüm için ayırdığı para da Soyer'in bu dönüşümü yapmaya niyetinin olmadığını net bir şekilde ortaya koydu. 2020 yılı bütçesinde, konser ve benzeri etkinlikler için milyonlarca lira ayıran belediye, kendi resmi rakamlarına göre kentsel dönüşüme sadece 27 milyon 122 bin TL ayırdı. Bunun 5,5 milyon lirasına yakını personel giderleri olarak belirlendi. (3.752.000,00 TL'sini personel giderleri-memur, 2.901.000,00 personel (sözleşmeli), 457.000,00 TL'si sosyal güvenlik ödemeleri.)

KAMULAŞTIRMAYA 6 MİLYON

GAYRİMENKUL alımları ve kamulaştırma gideri olarak sadece 6 milyon TL öngörüldü. Yani yıllık bütçesi 8 milyar lirayı bulan İzmir Büyükşehir Belediyesi, gayrimenkul ve kamulaştırma için bütçesinin sadece onbinde 75'ini ayırdı. Kentsel dönüşümün toplam bütçesi ise genel bütçenin yüzde 0,34 (Yüzde bir bile değil) oldu. Belediyenin 8 yıldaki hızı açısından hesaplandığında İzmir'de kentsel dönüşümün ancak 30 yıldan fazla bir sürede bitirileceği hesaplanıyor.



ESENLER'DE 98 BİN 160 RİSKLİ YAPININ 56 BİNİ YENİLENDİ

İstanbul Esenler Belediyesi'nin ise, 11 yılda 98 bin 160 riskli yapının 56 binini yenilediği bildirildi. Konutların yaklaşık 6 bini kamu ile geriye kalanı ise özel sektör-kamu işbirliği ve özel sektör-şahıslar aracılığıyla dönüştürüldü.

Erhan GÜLENÇ

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