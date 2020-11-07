Depremzedeler 1 yılda yeni eve kavuşacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte AFAD Koordinasyon merkezinde İzmir depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'DESTEK VERMEYE HAZIRIZ'

Depremin üzerinden bir hafta geçtiğini belirten Kurum, "Binalara ilişkin yıkım sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın taşınmasını sağlayıp riskli binaların yıkılma sürecini yürütüyoruz. İzmir kardeşlerimiz gördüklerini, eksik olduğunu düşündüklerini muhtarlıklardaki koordinasyon ofislerine iletebilirler" dedi. Hasarlı binaların hızla yıkımına başlandığını belirten Kurum, "12 hasarlı binanın yıkımını tamamladık. Salı günü hedefimiz İzmir genelinde çalışmaları tamamlamak. 2 bin 508 hasarlı, 338 de orta hasarlı bina var. Hasar tespit çalışması yapan arkadaşlarımız vatandaşları detaylı şekilde bilgilendiriyorlar. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlar evlerine girebilirler. Orta hasarlı binalarda oturan vatandaşlarımız binalarını bir yıl içinde güçlendirmek durumundalar. Buna ilişkin her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

1 YILDA EVE KAVUŞACAKLAR

Yeni rezerv alanlarıyla ilgili detayları paylaşan Kurum, "Şu anda acil ağır hasarlı binamız 4 bini geçti. Tabi daha önce 1 milyon 380 bin metrekarelik rezerv alanımız vardı. Burada yaklaşık 4 bin konut inşa edeceğimizi söylemiştik. İlave rezerv alanlarla birlikte riskli binalardaki kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz. Diğer rezerv alanlarını ise enkaz ve riskli alanlardaki yıkılan tüm binalarda gerçekleştireceğiz. En geç 1 yıl içerisinde vatandaşlarımıza yeni evlerini teslim edeceğiz" dedi.



FIRSATÇILIĞA VALİLİK DUR DEDİ

İZMİR'DE meydana gelen büyük depremin ardından evlerini taşımak isteyen vatandaşlara yüksek fiyatlar talep eden nakliyecilerle ilgili harekete geçen İzmir Valiliği, rayiç fiyat belirledi. Valilik tarafından rayiç fiyatlara uymayan firmalara yönelik cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Yapılan açıklamada asansör kurulumu ile bir dairenin boşaltılması 350 TL, asansör kurulumu ile kısmi daire boşaltılması ise 175 TL olarak belirlendi.



'NAKLİYEDE FAHİŞ FİYATA GEÇİT YOK

DEPREM krizini fırsata çeviren nakliyecilerin fahiş fiyatlar uyguladıklarını tespit ettiklerini belirten Kurum, " Vatandaşlarımızın güven içinde, valiliğimiz koordinasyonunda taşınma sürecini yürütüyoruz. Dün valimiz tüm taşıma şirketleriyle toplantı yaptı. Burada tek bir taşınma rayici uygulanacak. Hem taşınma hem de kira sürecini takip ediyoruz. Fahiş bir fiyat artışının yaşanmaması adına da takipteyiz " diye konuştu.



KONUTLARDA yüzde 50 indirim yapılacak

DEPREM konutlarının maliyetlerinden yüzde 40-50 indirim yapılacağını açıklayan Kurum, "Çıkan tutarı vatandaşlarımız ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere 18 yılda ödeyecek. Ödemeler faizsiz olacak ve eşit taksitlerle geri ödenecek" diye konuştu.