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Haberler İzmir En küçük gönüllü

En küçük gönüllü

En küçük gönüllü
Giriş Tarihi: 7.11.2020

30 Ekim günü İzmir'de yaşanan ve tüm Türkiye'yi derin bir acıya boğan depremin ardından ortaya çıkan yardımlaşma seferberliği hepimizin gözlerini yaşarttı. Her yaştan insan deprem bölgesine 'Bir faydam dokunur mu' duygusuyla koştu. Yardım ekiplerinin yanında gönüllüler de sahada ihtiyacı olanın yanındaydı. O gönüllüler arasında biri vardı ki belki de en küçükleriydi. Adı İsmail Akif Baykalmış. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları 7. sınıf öğrenici. Henüz 13 yaşında ama kocaman bir yüreği var. Kızılay gönüllüsü olarak Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı yanında kurulan çadırlarda kalanlara ve yardım ekiplerine ne ihtiyaçları varsa sağlıyor. Pazar gününden bu yana deprem bölgesinden ayrılmadığını söyleyen İsmail Akif, "Burada olup insanlara yardımcı olmak herkes gibi benim de görevim" diyor.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER

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