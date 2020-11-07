Evde ders çalışırken deprem kurbanı oldu

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sırasında Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki Barış Sitesi'ndeki evinde yalnız başına bulunan 12 yaşındaki Irmak Çetin, hayatını kaybetti.

HAYATA TUTUNAMADI

BORNOVA Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk ortaokulu 7. sınıf öğrencisi olan Irmak Çetin'in annesi Esin Çetin, 5 yaşındaki oğlu Kenan Çetin'i almak için Bornova Merkez Anaokulu'na gitmişti. Babası Çağlayan Çetin ise elektronik malzeme satan dükkanındaydı. Depremin olduğu dakikalarda evde yalnız bulunan Irmak Çetin ise ders çalışıyordu. SARSINTIYLA birlikte yıkılan binanın enkazı altında kalan Irmak Çetin, depremden bir gün sonra enkaz altından çıkarıldı. Ancak hayata tutunamayan minik kızın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

TOLGA TEKİN