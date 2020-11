İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı ile ilgili korkunç itiraf

İzmir depremiyle ilgili "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçlarından tutuklanan 7 şüpheliden 2'si suçunu itiraf etti.



FENNİ MESUL ARANIYOR

11 can kaybı olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi Ş.A. ve fenni mesulü O.A., "İnşaat yapım sürecinde ve sonrasında zeminde su birikmesini fark ettik. Buna rağmen inşaata devam edip tamamladık" itirafında bulundu. Savcılığın tespitlerine göre; Yağcıoğlu Apartmanı'nın bodrum katında bulunan soğuk hava deposu daha sonra bölümleştirilerek kömürlük haline getirildi. Yağmur yağdığında burada biriken su, dalgıç pompa sistemleriyle tahliye edilebildi. Bina altında ikisi aktif olmak üzere toplam 4 adet işyeri bulunuyordu.





SORUMLULUĞU BABASINA ATTI

37 can kaybı olan Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidi H.Ö. tutuklanırken, fenni mesul A.B. henüz yakalanamadı. Soruşturma çerçevesinde 30 can kaybı olan Emrah Apartmanı'nın müteahhidi M.U. ağır yaralı olarak tedavi görüyor. Şüpheli H.U. hakkında ise ağır sağlık sorunları nedeniyle gözaltı işlemi uygulanmadı ve adli kontrol kararı verildi. Gözaltı işlemi sağlığı yerine geldikten sonra gerçekleştirilecek. 11 can kaybı olan Barış Sitesi'nin müteahhidi A.İ. ise 2006'da vefat etti. Fenni mesul E.İ. de buradaki tek şüpheli oldu. Adli kontrolle serbest bırakılan E.İ. ifadesinde kendisinin değil vefat eden babasının fenni mesul olduğunu, kendisinin bir başka site olan Cumhuriyet Sitesi'nin fenni mesulü olduğunu öne sürdü. Savcılık bu savunmanın suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesinde bulunurken, babası A.İ.'nin hem müteahhit hem fenni mesul olamayacağı kaydedildi.

'KİMİN KUSURU VARSA BEDELİNİ ÖDEYECEK'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay aHaber'e verdiği röportajda "Can ve mal üzerinden siyaset yaptırmayız. Yeni yönetmeliğe göre yapılan binanın yıkılma şansı yok. Dönüştürülmesi gereken 6 milyon 700 bin konut var. Okullar, kamu binaları güçlendiriliyor. 1 yılda İzmirlilere muhteşem binalar teslim edeceğiz. Kimin kusuru varsa bedelini ödeyecek" dedi.





'1999 ÖNCESİNDE YAPILAN BİNALARIN TÜMÜ RİSK TAŞIYOR'

1999 Marmara Depremi'nde iki kızını kaybeden AK Parti Kocaeli milletvekili İlyas Şeker, İzmir için TBMM'de kurulan araştırma komisyonunda görev yapacak. Komisyon çalışmaları öncesi konuşan Şeker "1999 öncesi yapılan bütün binalar risk taşıyor, gözden geçirilmeli. Ev alırken dayanaklılığına bakın. Gerekli yasal düzenleme var, kentsel dönüşüm için devlet imkan sunuyor" dedi.



İZMİR'DE BİR HAFTA DAHA UZAKTAN EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de eğitim-öğretim faaliyetlerini bir hafta daha uzaktan sürdürme kararı aldıklarını bildirdi. Bakan Selçuk, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerin hazır bulunuşlarının kolaylaştırılması adına uzatma kararı aldıklarını kaydetti.

Son dakika: İzmir'de yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

İzmir depremi soruşturması ile ilgili yeni gelişme! Savcı deprem bölgesine gitti