  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir’de TIR ile otomobil çarpıştı

’de TIR ile otomobil çarpıştı

’in Aliağa ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İzmir’de TIR ile otomobil çarpıştı

İHA

07.11.2020, 23:24

Kaza, akşam saatlerinde Çanakkale -İzmir karayolunun Biçerova kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre C.G. yönetimdeki 31 R 5390 plakalı TIR, aynı istikamette seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 48 ES 022 plakalı otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan F.Y. ile G.K yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de TIR ile otomobil çarpıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA