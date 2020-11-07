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Özgürkuş artık maviliklere emanet

8 katlı 'nda cansız bedenine ulaşılan avukat 'n eşi 'n sosyal medyada yazdığı mektup tüm kalpleri enkaz yerine çevirdi.

Özgürkuş artık maviliklere emanet
Giriş Tarihi: 7.11.2020

İzmir'deki 6.6'lık depremde aynı hukuk bürosunda çalıştığı meslektaşı olan babası Ferda Murat Duman ile birlikte göçük altında hayatını kaybeden avukat Ekrem Özgür Duman'ın ardından eşi İpek Gözcü Duman yürek burkan bir paylaşım yaptı. Çocukluk aşkını kaybeden acılı eş Duman paylaşımında, "Ben de hep bir elinde çiçek, bir elinde midyeyle eve gelen halinle hatırlayacağım seni. O gülüşünü, gamzelerini, koridorda dans etmelerini. Hoşçakal sevgilim, yol arkadaşım. Hoşçakal iki gözüm" dedi.

BABA-OĞUL KURTULAMADI
Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6'lık büyük depremde Bayraklı'da yerle bir olan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda hukuk bürosu bulunan avukat baba Ferda Murat Duman ile avukat oğlu Ekrem Özgür Duman'ın arama kurtarma çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşıldı. Baba ile oğlu gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlanırken, yaklaşık 3.5 yıldır evli olan Ekrem Özgür Duman'ın çocukluk aşkı olan İpek Gözcü Duman
eşine sosyal medya hesabından yazdığı mektupla veda etti.

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