Sokaktan aldığı kedileri depremde de bırakmadı

30 Ekim Cuma günü, her zamanki günlerden biriydi. Bir şirkette satış danışmanı olarak çalışan Ajda Acarlı (50) o gün haftalık izinliydi. Sabah erkenden kalkıp evini temizlemeye koyulmuştu. Saatler 14.51'i gösterdiğinde ise evleri korkunç bir şekilde sallanmaya başladı. Saniyeler bitmek bilmiyordu. O korku dolu 15 saniye geçene kadar olduğu yerde donup kalmış, çığlıklar atıyordu. Onun çığlıklarına kızı Duru'nun çığlıkları karıştı. Ve bitmişti. Kabus oldu 15 saniye sona ermişti. Hemen toparlanıp dışarı attılar kendilerini. Ajda Acarlı, kızı Duru ve eşi Kaan sokaktaydılar. Hemen karşılarında bulunan Emrah Apartmanı'nın saniyeler içindeki çöküşüne tanıklık ettiler. Apartmanın çöküşüne vatandaşların çığlıkları ve kaçışmaları eşlik etti. Kendilerine gelmeleri saatleri aldı. Evsiz ve hiçbir şeysiz kalmışlardı. O gece otomobillerinde geçirdiler.

'YÜREĞİM ORADA KALMIŞTI'

O korkunç depremin ertesi günü Ajda Acarlı yemeden içmeden kesilmişti. Nedeni ise deprem anında evinde bıraktığı 6 canı oldu. Onun tam 6 kedisi vardı, Mişa, Sütlaç, Çakır, Tavşan, Arap ve Mia.. Küçücük birer yavrularken hepsini sokaktan alıp büyütmüştü. Onları orada bırakmak zorunda kalmak acı vermişti. Aç ve susuzlar mıydı? Korkuyorlar mıydı? "Ben oradan çıktım ama benim yüreğim orada kalmıştı" diyor Ajda Acarlı. Bunları düşünmekten yemeyi içmeyi bile unutmuştu. Uyuyamıyordu.



HAYATININ KARARINI VERDİ

O an karar verdi. Ağır hasarlı binaya girecek ve 8. kattaki evlerinde kalan 6 kedisini de kurtaracaktı. Ertesi gün apartmanının önüne geldiğinde polisin çektiği şeritle karşılaştı. Tam 6 kez evine bir şekilde girerek 6 kedisini de kurtardı. Son kedisini de 2 Kasım günü alabildi. Ajda Acarlı duygularını şöyle anlatıyor: "Kedilerimin hepsini yavruyken sokaktan aldım. 2014 yılından beri onlara bakıyordum. Yoklukları bana çok acı verdi. Onları düşünmekten kahroldum. Onları bırakamazdım. Binamıza kedileri kurtarmak için girdiğimde hiç korkmadım. Tek düşündüğüm onları oradan almaktı." Şimdilik kız kardeşinin evinde kaldıklarını söyleyen Ajda Acarlı, "Yeni bir ev kiraladık. Tabii oraya götürecek hiçbir eşyamız yok. Ama hayatta kaldık ve önemli olan bu. Yaşamını yitirenler için çok üzgünüm" dedi.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER