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Haberler İzmir Suriyeli Muhammet’ten duygulandıran sözler

Suriyeli Muhammet’ten duygulandıran sözler

Suriyeli Muhammet’ten duygulandıran sözler
Giriş Tarihi: 7.11.2020

İZMİR'DE meydana gelen 6.6 depremden sonra yaralar sarılmaya başlarken, Yeni Asır Gazetesi'nin manşetinde hayatını kaybeden insanlara bakan Muhammet duygulu anlara neden oldu. Suriye İç Savaşı'nda babasını ve dedesini kaybettikten sonra Türkiye'ye sığınan Minik Muhammet, "Ben deprem sırasında Çankaya'daydım. Ölenleri duyunca çok üzüldüm. Bizim topraklarımızda depremi hiç görmedik. Ama her gün atılan bombalar yüzünden evler yıkılıyor, insanlar enkaz altında kalıyordu" dedi.

MERT ALPDÜNDAR

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