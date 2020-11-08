‘Aldattın’ bahanesiyle 19 bıçak sapladı

İzmir Karşıyaka'da 23 yaşındaki iki çocuk annesi Aycan Kıncı, eşi Burak Kıncı (26) tarafından çarşıda bir dönercide bıçaklı saldırıya uğradı. İki çocuk annesi aldığı 19 bıçak darbesiyle ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra suç aleti bıçakla yakalanan şüpheli koca, verdiği ifadede eşinin kendisini aldattığını ve boşanma davasını geri çekmediğini öne sürdü. Genç kadının yakınları ve arkadaşları Twitter'da '#aycanicinadalet' hashtagiyle olaya tepki gösterdi.

ACİL AMELİYATA ALINDI AMA...

Feci olay önceki akşam Karşıyaka'da 1717 sokakta bir kebapçıda yaşandı. Aycan Kıncı, eşi Burak Kıncı tarafından davet edildiği dükkanda, aralarında çıkan tartışma üzerine bıçakla sırtından ve göğsünden 19 kez bıçaklandı. Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve acilen ameliyata alınan talihsiz kadın, hayati tehlikeyi atlatamadı. Burak Kıncı ise yakalandı.

OLAY BÜYÜK ÖFKE UYANDIRDI

Gözaltına alınan Burak Kıncı'nın, boşanma aşamasında olduğu karısı Aycan Kıncı'yı son kez konuşmak üzere kebapçıya çağırdığı, ancak barışma teklifini reddetmesi üzerine bıçakla saldırdığı öğrenilirken, Kıncı polise verdiği ifadede ise karısını, kendisini aldattığı gerekçesiyle bıçakladığını iddia etti. Korkunç olay sosyal medya büyük yankı uyandırırken, kullanıcılar #aycanicinadalet etiketiyle yaşanan olaya tepki gösterdi. Twitter'da #aycanicinadalet etiketiyle sosyal medya kullanıcıları tarafından saldırı lanetlenirken, akciğeri ve böbreklerinden yaralanan Aycan Kıncı'nın

durumunun çok ağır olduğu bildirildi.

FATİH ŞENDİL