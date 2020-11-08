‘Büyüdüğünü gördüğümüz çocuklar hayatını kaybetti’

Depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın alt katında dükkanı olan Fırat Şeyben, "Biz kendi canımızı kurtardık ama oradaki insanlar da bizim canımızdı" dedi. Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 4 yıldır dükkanı bulunan Fırat Şeyben (24), dükkana girmek üzereyken gözlerinin önünde binanın yıkıldığını gördü. O sırada dükkandaki babası Suat Şeyben (54) için enkaza doğru koşan Fırat Şeyben'i arkadaşları tuttu. Babasını kapıda ağlarken bulan Fırat Şeyben, "Babam beni gördüğünde olayın şokundaydı. Son anda kendini dışarı atmış, dükkanın önünde ağlıyordu. İlk sözü çay demledim oldu. Sonra da bana maskeni tak dedi. Ne dediğinin farkında değildi. Babam durup durup ağlıyordu. 3 yaşındaki Ayda her sabah dükkana geldiğinde babama hayırlı işler dileyen bir çocuk. Hayatlarını kaybeden Sayra ve Çınar ise uzaktan akrabamızdı. Onlar bambaşka çocuklardı" ifadelerini kullandı.



O ÇOCUKLAR CANIMIZDI

Şeyben, "Biz kendi canımızı kurtardık ama oradaki insanlar da bizim canımızdı. Selam vermeden geçmezlerdi. Büyüdüklerini gördüğümüz çocuklarımız hayatını kaybetti. Babamla ben son 2-3 günü neredeyse hatırlamıyoruz. Binadaki herkesi tanırdık, çayımızı içmeyen yoktur" dedi.