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Haberler İzmir İzmir depreminin kahramanlarından biriydi! Arama kurtarma gönüllüsü Özkan Özdemir hayatını kaybetti

depreminin kahramanlarından biriydi! Arama kurtarma gönüllüsü hayatını kaybetti

Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde çöken binalarda arama kurtarma çalışmalarına katılan İnsan Hak ve Hürriyetleri () Vakfı gönüllüsü (46), 'ye döndükten sonra kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi.

İzmir depreminin kahramanlarından biriydi! Arama kurtarma gönüllüsü Özkan Özdemir hayatını kaybetti

08.11.2020, 11:46

İHH İnsani Yardım Vakfı Denizli Şubesi, İzmir'in Seferhisar ilçesi açıklarında meydana gelen, 114 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Bayraklı ilçesine gitti. Buradaki arama kurtarma çalışmalarında görev alan Özkan Özdemir ve ekip arkadaşları, çalışmaların tamamlanmasının ardından 4 Kasım günü Denizli'ye döndü.



Arama kurtarma gönüllüsü Özdemir, ailesiyle birlikte yaşadığı evde dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, aynı gün akşam saatlerinde doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Özdemir'in ölümü, yakınları ve sevenlerinde üzüntü yarattı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Özdemir'in yaşamını yitirmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İzmir depremi sonrası Denizli'den bölgeye hareket ederek çalışmalara katılan Denizli İHH Arama Kurtarma ekibimizden Özkan Özdemir, İzmir'den döndükten sonra kalp krizinden vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve Denizli İHH'ya başsağlığı dileriz" denildi.

DHA

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