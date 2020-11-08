Tire’de günlük vaka sayısı çift haneye ulaştı

İzmir Tire'de, çevre ilçelere göre daha az 'Kovid-19' vakası tespit edilse de son günlerde salgında belirgin bir artış yaşanıyor. Kaymakam Fatih Çobanoğlu, salgın başladığından bu yana ilk kez günlük vaka sayısının çift hanelere ulaştığını belirterek, "Bu dönemde gün toplantıları düzenlenmemeli ve ev misafirliklerine gidilmemeli. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyulmalı" dedi. İlçenin vaka sayısında geçen hafta kendi rekorunu kırdığını kaydeden Çobanoğlu, "Günlük pozitif vaka sayısı 20'li rakamları aştı. Aktif vaka sayımız ise 100'ün üzerinde. Vaka sayımız tedbirlere rağmen artış eğiliminde.



YOĞUNLUK TEHLİKELİ

Hastanemizde yoğunluk yaşanmıyor. Her hastaya kaliteli sağlık hizmeti sunuyoruz. İlerleyen günlerde bulaş hızında artış eğilimi devam ederse, hastanede de yoğunluğa sebebiyet verebilir. Denetimlerimiz aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızı kurallara uymaya çağırıyorum" dedi.

NADİR UYSAL