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Haberler İzmir AFAD açıkladı: İzmir'de 46 artçı deprem oldu

açıkladı: 'de 46 artçı oldu

'de tarihinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından meydana gelen artçı sayısını açıkladı.

AFAD açıkladı: İzmir'de 46 artçı deprem oldu

09.11.2020, 17:47

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), 30 Ekim tarihinde merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremin ardından meydana gelen artçı deprem sayısını açıkladı. Açıklamaya göre, şiddeti 3'ten küçük 2 bin 997, 3.0 ile 3.9 şiddeti arası 257, 4.0 ile 4.9 arası 44 ve 5 şiddeti üzeri 2 artçı deprem meydana geldi.


AFAD'ın sosyal medya hesabında, meydana gelen artçı depremlerin yerleri harita üzerinde gösterildi.

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