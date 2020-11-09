TÜRKİYE, 30 Ekim Cuma günü saat 14.51'de İzmir'i vuran depremle sarsıldı. Depremin yıkıcı etkisinin en çok hissedildiği noktalardan biri de Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı oldu. Birçok aileye mezar olan apartmanın 4'üncü katında oturan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Hüsnü Kırabalı ile kayınvalidesi Aysel Okan enkaz altında kalarak hayatını kaybederken, 55 yaşındaki eşi Ayşegül Kırabalı ile üniversite öğrencisi oğlu Alp Kırabalı (18) ise sağ olarak kurtarıldı.

İNCİ'NİN DE HALASI

EGE Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi'nde tedavisi devam eden ve aynı zamanda binanın ikinci katından kurtarılan İnci Okan'ın da halası olan Ayşegül Kırabalı, depremden dakikalar önce annesi Aysel Okan'ın eve geldiğini ve mutfakta oğlu ve eşi ile birlikte toplam 4 kişi olduklarını söyledi. Depremle birlikte oğlu ve eşinin mutfaktan koridora doğru savrulduğunu anlatan Kırabalı, "Annem eve yeni gelmişti. Tam mutfak masasında oturuyorduk. Deprem başlayınca mutfak girişinin önüne geldik. Gürültüyle ev yıkılmaya başlayınca eşim ile oğlum diğer tarafa savruldu ve aramıza bir duvar girdi. Annem benim yanıma düştü. Kurtarılmayı beklerken ne yazık ki annem kucağımda can verdi" dedi.

METİN BURMALI