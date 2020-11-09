Fırsatçı ev sahibi ‘pes’ dedirtti

İzmir Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde hemşire olan Mehtap Birinci (42), tüm Türkiye'yi derinden üzen 6.6'lık depremden sonra 4 yıldır kiracı olarak oturduğu daireden, kirayı az bulan ev sahibi Dudu K. tarafından kapı dışarı edilmek istenince karakolluk oldu.

ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Depremden hemen sonra Buca Aydoğdu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında 4 yıldır kiracı olarak oturan hemşire Mehtap Birinci'nin kapısına dayanan ev sahibi Dudu K. ile kızı Rabia K. iddiaya göre sağlık çalışanından daireyi boşaltmasını isteyip, üzerine yürüdü. Korona virüs salgını nedeni ile yoğun çalıştığını ve ev bakacak vaktinin olmadığını söyleyen hemşire Mehtap Birinci, kendisine hakaretlerde bulunan ev sahibinden şikayetçi oldu. Köpeği 'Tarçın' ile birlikte yaşadığı zemin kattaki 1+1 daireye her yıl olduğu gibi ÜFE oranında zam yaparak aylık kira ücretini geçen Kasım ayında 950 liradan 1050 liraya çıkarttıklarını aktaran Birinci, "Ben eski kiracıyım. Bu bölge asker ve polislerden talep gördüğü için kiralar son dönemde aniden yükseldi. Bunu fırsat bilen ev sahibim de kirayı bin 500 liraya çıkartmak istedi. Deprem günü kapıma dayandığı yetmedi, Bayraklı'daki çadır bölgesinde meslektaşlarımı ziyarete gidip, eve akşam geri geldiğimde elektriğimi de kesmiş. 2-3 gün sonra da doğalgazımı kestirdi. Hepsini üzerime alıp tekrar açtırdım ancak ben böyle vicdansızlık görmedim. Bana ihtarname gönderip eve ihtiyacı olduğunu söylüyor ama karakolda '6 tane evim var böyle kiracı görmedim' diyor. Pes" diye konuştu.

Metin BURMALI

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