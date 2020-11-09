İzmir’de 321 bina acil yıkılacak

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde 114 kişi hayatını kaybetti, bin 35 kişi de yaralandı. Depremde 7 bina yıkılırken bin 504 bina ise hasar aldı. Depremin ardından hem Büyükşehir Belediyesi hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binalarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar yürütülen çalışmalarda toplamda 70 bin 708 binanın kontrol edildiğini duyurdu. Kurum, 65 bin 519 binada hasar tespit edilmezken 321 binanın ise acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık kategoride olduğunu açıkladı.



3 GÜNDE BİTECEK

SON verileri sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, "İzmir'de depremin hemen ardından başlattığımız hasar tespit çalışmalarımız kapsamında 388 bin 458 bağımsız bölümde inceleme yaptık. Ekip arkadaşlarımızın yoğun gayretleriyle 3 gün içinde tespitlerimizi tamamlayarak depremden etkilenen bölgelerin hasar haritasını çıkaracağız" ifadelerini kullandı.