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Haberler İzmir Bornova Yakaköy Mezarlığı yakınında korkutan yangın

Bornova yakınında korkutan

Son dakika... 'in Bornova ilçesinde bulunan yakınında orman yangını çıktı. , ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Bornova Yakaköy Mezarlığı yakınında korkutan yangın

İHA

10.11.2020, 15:54

Edinilen bilgiye göre yangın, Yakaköy Mezarlığı yakınında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 4 arazözün müdahale ettiği alevler, mezarlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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