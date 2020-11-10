Bornova Yakaköy Mezarlığı yakınında korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre yangın, Yakaköy Mezarlığı yakınında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 4 arazözün müdahale ettiği alevler, mezarlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.



Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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