Edinilen bilgiye göre yangın, Yakaköy Mezarlığı yakınında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 4 arazözün müdahale ettiği alevler, mezarlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Bornova Yakaköy Mezarlığı yakınında korkutan yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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