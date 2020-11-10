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Haberler İzmir Hasar tespit çalışmalarında sona gelindi

çalışmalarında sona gelindi

Hasar tespit çalışmalarında sona gelindi
Giriş Tarihi: 10.11.2020

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Afet Koordinasyon Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hasar Tespit Şube Müdürü Tuğrul Sezdirmez, İzmir'de depremin ardından başladıkları hasar tespit çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi. İlk etapta orta hasarlı olduğu tespit edilen binaların mobil laboratuvar aracılığıyla detaylı incelendiğini anlatan Sezdirmez, "Biz hasar derecelendirmesini yaparken binada yapısal bir sorun söz konusuysa öncelikle binayı dışarıdan inceliyoruz. Kolonlarında kirişlerinde ağır tahribat varsa içeri girmeden ağır hasarlı olarak değerlendiriyoruz. Bunun dışında taşıyıcı sistemde bir hasar söz konusu değilse sadece bölme duvar hasarları söz konusuysa binanın kritik katlarını inceliyoruz" diye konuştu.

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