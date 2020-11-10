Hastane bahçesine atıp kaçtılar

İZMİR Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde baygın halde bulunan 36 yaşındaki bir çocuk annesi Ç.S, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. GENÇ kadının birlikte alkol ve uyuşturucu hap aldığı iş insanı F.B. ile arkadaşı B.C. tarafından hastane bahçesine bırakıldığı tespit edildi. Yakalanan F.B, evli olduğu için paniğe kapıldığını söyledi.

Fatih ŞENDİL