  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Hastane bahçesine atıp kaçtılar

Hastane bahçesine atıp kaçtılar

Hastane bahçesine atıp kaçtılar
Giriş Tarihi: 10.11.2020

İZMİR Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde baygın halde bulunan 36 yaşındaki bir çocuk annesi Ç.S, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. GENÇ kadının birlikte alkol ve uyuşturucu hap aldığı iş insanı F.B. ile arkadaşı B.C. tarafından hastane bahçesine bırakıldığı tespit edildi. Yakalanan F.B, evli olduğu için paniğe kapıldığını söyledi.

Fatih ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hastane bahçesine atıp kaçtılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA