  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi

İş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi

’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki nedeniyle hasar gören binaların yıkımına devam edilirken, iş yerinin bulunduğu binanın yıkımını izleyen bir kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Yıkım boyunca hıçkırıklara boğulan kadını vatandaşlar sakinleştirdi.

İş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi

10.11.2020, 13:31

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ve 34 kişiye mezar olan Rızabey Apartmanı karşısındaki hasarlı binaların yıkıma başlandı.

3 katlı binada iş yeri bulunan Ezgi Sert, yıkımı gözyaşlarıyla izledi. Binada ağır hasar bulunduğu için eşyalarını alamadığı öğrenilen Ezgi Sert, zaman zaman hıçkırıklara boğuldu. Binanın ağır hasarlı olduğunu söyleyen Ezgi Sert, "İş yerim yıkılıyor şu anda. Ağır hasarlıydı, yıkılma kararı alındı.

O yüzden de içerideki hiç hiçbir eşyayı alamadık. Her şey içeride kaldığı için böyle izliyoruz. Yapacak hiçbir şey yok" dedi. Acılı kadının durumuna duyarsız kalmayan vatandaşlar Ezgi Sert'in yanına gelerek teselli etmeye çalıştı.



Bina yıkımı sırasında caddede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, caddede toplanan vatandaşlar yıkımı cep telefonuyla kaydetti. Kimi vatandaş sosyal medyadan yıkımı canlı yayınlarken, kimi vatandaş ise video ve fotoğraf çekerek yıkım anını kaydetti.



Öte yandan binanın yıkımı sırasında itfaiye ekipleri su tutarken oluşan gökkuşağı ise dikkat çekti.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA