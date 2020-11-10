PKK’nın katlettiği babasının cenazesini arıyor

İzmir Karşıyaka'da yaşayan 41 yaşındaki Talat Minaz, Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK tarafından 1994 yılında kaçılarak öldürülen babası İbrahim Minaz'ın naaşını 26 yıldır arıyor. 3 ay önce Aliağa Şakran Cezaevi'nden kendisine gelen ihbar mektubuyla ilk defa en somut bilgiye ulaşan Talat Minaz, babasının Eruh'un Bağgöze Köyü Şeyh Ömer Dağı'ndaki bir doğal su kaynağı akan çeşmenin yakınlarında öldürülüp gömüldüğünü öğrendi. Eline geçen ihbar mektubunu teslim ettiği Eruh Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın bir an önce tamamlanarak babasının naaşını İslami usüllere göre defnetmek isteyen Talat Minaz, olayla ilgili Yeni Asır'a çarpıcı bilgiler verdi.

İNTİKAM İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 1993 yılının Kasım ayında 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Talat Minaz, 1994 yılının Nisan ayında yani 5 ay sonra Eruh ilçesinde örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Eruh'taki Bilgili Jandarma Karakolu'na teslim olan Talat Minaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 Ağustos 1994'teki ilk mahkemede herhangi bir terör eylemine katılmadığı için serbest bırakıldı. Bu arada PKK terör örgütü Talat Minaz'ın dağ kadrosunda yer almayı reddedip kaçması üzerine kendi-sinden intikam almak için 18 Ağustos 1994'te Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Beykent Köyü'ne aile-siyle birlikte akraba ziyaretine giden babası İbrahim Minaz'ı kaçırdı. O tarihte 53 yaşında olan İbrahim Minaz'dan 3 ay öncesine kadar hiç-bir haber alınamamış ve hatta ken-disi hakkında mahkeme tarafından gaiplik kararı bile verilmişti.



CEZAEVİNDEN MEKTUP GELDİ

PKK tarafından kaçırılıp öldürülen babasının naaşını bulabilmek için yıllarca dedektif gibi çalışan Talat Minaz, en son bir akrabasının cezaevi arkadaşı olan ve terör suçundan müebbet hapis yatan bir kişiden gelen ihbar mektubuyla umutlandı. Aliağa Şak-ran Cezaevi'nde kalan hüküm-lünün gönder-diği mektupta, babası İbra-him Minaz'ın Siirt'in Eruh ilçesi-ne bağlı Bağgöze Köyü yakınındaki Şeyh Ömer Dağı'ndaki "Kaniya Bote" denilen doğal kaynak suyu akan çeş-menin bulunduğu yerde infaz edilerek yarım metre çukur açılıp cesedinin atıldığını ve üzerinin de taşlarla kapa-tıldığının yazılı olduğunu öğrenen Minaz, hemen Eruh Savcılığı'na ihbar mektubuyla giderek olayla ilgili yeni-den dosya açılmasını sağla-dı. Daha sonra o bölgeye gide-rek jandarma özel harekat ve korucuların yardımıyla keşif ve araştırmalar yapan Talat Minaz, babasının naaşına bir an önce ulaşmak istediğini

söyledi. Söz konusu yerde arama emri çıkmasını ve soruşturmanın sonucunun bir an önce tamamlanarak babasının naaşını İslami usullere göre defnetmek istediğini söyleyen Minaz, "Bu benim evlatlık görevim. Babamın naaşını bulana kadar gerekirse ömrüm boyunca mücadele edeceğim. Devletime de güveniyorum. İnşallah en kısa zamanda sonuca ulaşırız" diye konuştu.



14 YASINDAYKEN DAGA KAÇIRILDI

KENDİSİNİN PKK tarafından 14 yaşındayken dağa kaçırıldığını ancak 5 ay sonra örgütün elinden kurtularak kaçıp jandarma karakoluna teslim olduğu için babasının infaz edildiğini anlatan Minaz, "Devletime güveniyorum. Rahmetli babamın naaşını 26 yıldır arıyorum. İlk defa bu kadar sonuca yaklaştım. Amacım babamın naaşını bulup DNA testi yaptırdıktan sonra İslami usullere göre defnetmektir. Bu evlatlık görevimi yerine getirmek istiyorum" diye konuştu.

Tolga TEKİN