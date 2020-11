Sürekli: Atatürk bir milletin uyanışının mimarıdır!

Milli mücadelenin mimarı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları ile İstiklal mücadelesi veren Anadolu insanının muhteşem bir destana imza attığını vurgulayan Başkan Sürekli; "Hiçbirimizin varlığı ebedi değil ama ebedi eserler oluşturmak mümkün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir milletin uyanışının ve bir devletin kuruluşunun mimarıdır. Bu eseri oluşturmayı başaran nadir dehalardan biridir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimize minnettarız." dedi.

"BU EMANET HEPİMİZİN"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli mesajında şu sözlere yer verdi; "Bu topraklar; büyük fedakarlık ve cesaret ile hürriyet mücadelesine sahne oldu. İstiklal ve İstikbali birlikte düşünmek bunun en büyük formülüydü. Mustafa Kemal Atatürk, işte bu formülü; öngörüsü, zekası ve azmi ile hayata geçirdi. Bizlere bıraktığı en büyük miras da aslında buydu. 'Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet' olmayı inşa etmek ve sürdürebilmek bizlere düşüyor. Bu emanet, hepimizin. Hedefimiz aynı; büyük, güçlü ve bağımsız Türkiye..."

"TARTIŞMA GÖTÜRMEZ"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, aynı milli ruh ve heyecanın sürmesi gerektiğini vurgulayarak; "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aslında çok genç, ancak bir o kadar da köklü, derin bir tarihe sahiptir. Bize düşen; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde eriştiğimiz hürriyetimize, Cumhuriyet'imize sahip çıkmak; çağdaş medeniyet hedefine varmak için üzerimize düşeni yapmaktır. Bu nokta, tartışma götürmez. Suistimale açık olamaz. 'Tek vücut, tek yürek' olarak, birlik ve beraberlik içinde bunu şiar edinmemiz, her şartta ve her zorlukta aynı yere yumruk vurmamız gereklidir. Bu duygu ve düşüncelerle bize bu yolu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Onunla birlikte aynı cesareti gösteren ve hürriyetimiz için bir ömür harcayan, can veren, tüm şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum.."