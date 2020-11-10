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Haberler İzmir Uzundere’de 224 daire depremzedeleri bekliyor

Uzundere’de 224 daire depremzedeleri bekliyor

Uzundere’de 224 daire depremzedeleri bekliyor
Giriş Tarihi: 10.11.2020

İZMİRLİ depremzedelerin kış aylarını rahatlıkla geçirebilmeleri için çalışmalarını hızlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere'de her birinde 56 daire bulunan 4 bloktaki 224 konutun eksiklerini giderdi. Depremin hemen ardından bu konutların depremzedelere tahsis edileceğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla, dairelerin elektrik ve su bağlantıları yapıldı, daireler temizlendi. Beyaz eşya ve mobilyada sektörün önemli firmaları tarafından bağışlanan sıfır eşyalar da konutlara yerleştirildi. Çamaşır makinesi, buzdolabı, ocak, fırın, yatak, koltuk, halı, perde gibi tüm ihtiyaçların tamamlandığı konutlarda bir yıl boyunca oturma hakkına sahip olacak depremzedeler, evden ayrılırken eşyaları da yanlarına alabilecek.

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