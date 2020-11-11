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Haberler İzmir Çadırkentte duygu dolu anma

Çadırkentte duygu dolu anma

Çadırkentte duygu dolu anma
Giriş Tarihi: 11.11.2020

Atatürk'ün ölüm yıldönümünün 82. yılı, İzmir depreminden sonra çadır alanlarında kalan depremzedeler tarafından da anıldı. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadırlarda yaşayan depremzedeler ve alandaki görevliler, çadırlara Türk bayrakları astı. Saat 09.05'i gösterdiğinde ise tüm çadırkent saygı duruşunda bulunarak bando eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.

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