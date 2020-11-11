GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin ne kadar süreceğini ve hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte 11 Kasım Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de elektrik kesintisi 11 Ekim Çarşamba! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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