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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 11 Ekim Çarşamba!

'de 11 Ekim Çarşamba!

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor? bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 11 Kasım Çarşamba İzmir detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 11 Ekim Çarşamba!

11.11.2020, 09:21

'in duyurusuna göre bugün 'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin ne kadar süreceğini ve hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte 11 Kasım Çarşamba İzmir detayları...

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