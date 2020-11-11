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'de çalışmalarında son durum ne? Bakan Kurum açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı , 'de devam eden çalışmalarının sona yaklaştığını bildirdi.

İzmir'de hasar tespit çalışmalarında son durum ne? Bakan Kurum açıkladı

11.11.2020, 08:36

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, kent genelinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından çalışmalar hakkında paylaşımda bulundu. Hasar tespit çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten Bakan Kurum, "Binaların depremden kaynaklı hasarlarını dikkate alarak, binaları 6 farklı hasar derecesiyle sınıflandıran teknik ekiplerimizin hazırladığı envanterler ışığında İzmir'de deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz." dedi.

Bu arada Bakan Kurum'un paylaşımında İzmir'de acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısının 506, orta hasarlı bina sayısının 511, az hasarlı bina sayısının 5 bin 119 ve hasarsız bina sayısının 103 bin 785 olmak üzere toplamda 109 bin 921 olduğu bilgisini verdi.

DHA

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