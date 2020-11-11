İzmir’de tören düzenlendi

BÜYÜK Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla İzmir'de anma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada yollardaki araç sürücüleri kornaya basarak, bazı vatandaşlar ise evlerinin balkonlarına çıkarak saygı duruşuna eşlik etti.

MERT ALPDÜNDAR/ ERCAN AKGÜN