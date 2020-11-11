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Haberler İzmir Kuşadası'nda 4,8 büyüklüğünde deprem! İzmir'de de hissedildi

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Son dakika: Geçtiğimiz günü 6,6'yla sallanan bir kez daha korkusunu yaşadı. açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

11.11.2020, 10:01 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020,10:39

Son dakika: Geçtiğimiz 30 Ekim günü 6,6'yla sallanan İzmir bir kez daha deprem korkusunu yaşadı. Kuşadası açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

EGE DENİZİ'NDE 4.8 ŞİDDETİNDE DEPREM

Kuşadası Körfezi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde saat 9.49'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

İzmir'in Menderes ilçesine 18 kilometre mesafede meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.

115 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim günü saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Ege ve Marmara bölgesindeki birçok ilde hissedilen depremde İzmir'de 17 bina yıkılmış, 115 kişi yaşamını yitirirken, binden fazla kişi de yaralanmıştı.

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