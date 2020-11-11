Son dakika: Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki deprem konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Şu an itibarıyla 17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir. Bugüne kadar 109 bin 921 binada 586 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır. Bu çerçevede ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayımız 506'ya, 4 bin 239 bağımsız bölüme ulaşmıştır. 5 bin 119 binamız az hasarlı, 511 binamız da orta hasarlıdır. Dün itibarıyla tüm hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumdadır. Bayraklı ve Bornova ilçelerimizin tamamına bakılmış, diğer alanlarda da kaymakamlarımız ve muhtarlarla görüşmek suretiyle gelen tüm hasarlar mahalle mahalle tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.