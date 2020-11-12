30 Ekim’den bu yana 3 bin 457 artçı sarsıntı oldu

İZMİR'DE 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından 3 bin 457 artçı sarsıntı meydana geldiği açıklandı. Prof. Dr. Haluk Özener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 30 Ekim'den bu yana Ege Denizi'nde meydana gelen artçı deprem sayısını açıkladı. Prof. Dr. Özener, yaptığı açıklamada 30 Ekim'den bu yana bölgede toplam 3 bin 457 artçı sarsıntı meydana geldiğini vurgulayarak, bunların 58 tanesinin şiddetinin de 4'ün üzerinde olduğunu kaydetti.